За последние два месяца произошли изменения в администрации Байдена, заявил политолог.

Украинская дипломатия давит на сторонников российского диктатора Владимира Путина, которые сидят в администрации президента США Джо Байдена.

Как заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо, после возвращения Конгресса с каникул будут слушания о тайных переговорах сенатора Линдси Грэма в Москве.

"Новый нарратив: конечно, эта фаза наступления не решит полностью вопрос полного освобождения оккупированных территорий, потому что нет авиации, - это признает New York Times. И не потому, что украинцы плохие. Раньше нарратив был какой - мы им предоставили все необходимое, помните эту фразу? Нет, сейчас говорят - это определенный переворот внутри американской администрации, потому что последние два месяца было полное доминирование группы любителей путинской власти. Сейчас они вынуждены отступать, и это большая победа украинской дипломатии и тех замечательных украинских штирлицев, которые добыли протоколы тех переговоров и обнародовали их", - сказал эксперт.

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Тайные переговоры США и России

Как информировали СМИ, группа бывших высокопоставленных сотрудников Службы национальной безопасности США провела секретные переговоры с известными россиянами, которые были близки к Кремлю, а также с высокопоставленным дипломатом. Целью встреч было заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине.

В то же время президент Байден не давал своего разрешения на тайные встречи между представителями национальной безопасности США и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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