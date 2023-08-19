Такой войны не было со времен Второй Мировой, считает Байден.

Российское вторжение в Украину - это первая война подобного захватнического характера со времен Второй мировой. И Россия эту войну уже фактически проиграла.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, пишет CNN.

Так, американский лидер назвал "смешными" заявления Кремля, которыми тот оправдывает вторжение в Украину. Также Байден назвал причину, почему Запад решил поддержать Украину и предоставил ей оружие для обороны.

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"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу ясно, что мы находимся в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы стояли на месте, какой сигнал это послало бы Китаю относительно Тайваня? Какой сигнал это отправит всему миру?" - заявил он

Байден отметил, что последствия войны в Украине распространяются далеко за пределы даже Европы, но Кремль уже не может достичь своей первоначальной цели в этой войне.

"Россия уже проиграла", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

По словам спикера Сил обороны юга Наталии Гуменюк, российские оккупанты чувствуют логистическую "пропасть" и начинают тщательно экономить снаряды. Она рассказала, что в некоторые дни прошлой недели было до 40 обстрелов в сутки, хотя в предыдущие недели враг совершал по 70-80 обстрелов в сутки. Причем количество выпущенных снарядов во время одного такого обстрела тоже в среднем уменьшилось.

В Генштабе добавили, что потери захватнических войск в живой силе и технике растут. Так, только за последние сутки было денацифицировано около 500 российских оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже более 257 тысяч российских солдат.

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