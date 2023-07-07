Ранее стало известно, что в Нью-Йорке Лавров встречался с бывшими сотрудниками американских структур безопасности.

Президент Джо Байден не давал своего разрешения на секретные встречи между представителями национальной безопасности США и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом неназванный представитель американского правительства заявил Sky News.

Ранее американские СМИ сообщили, что группа бывших сотрудников службы безопасности США провела переговоры с рядом видных россиян. Среди прочего обсуждалось потенциальное мирное соглашение РФ с Украиной. Как рассказали источники, в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько часов беседовал с американцами в Нью-Йорке.

Сейчас, когда информация стала известна общественности, представитель Госдепартамента США отрицает, что это была инициатива Вашингтона.

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"Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения. И, как мы неоднократно говорили, никаких переговоров об Украине без Украины", – заявил спикер.

Американская помощь Украине – последние новости

США уже сегодня объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые остро нужны на фронте. Снаряды войдут в новый пакет помощи на более 500 миллионов долларов. Он также будет включать поставки бронетехники – БМП Bradley и БТР Stryker.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости, связанные с поставками боеприпасов. Оптимизмом министр заразился после беседы со своим американским коллегой.

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