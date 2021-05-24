Шевченко заявляет о поддержке Лукашенко.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко рад исключению из фракции "Слуга народа".

Об этом он написал в Facebook.

Он прокомментировал решение о его исключении из фракции.

«Спасибо бывшим коллегам. Я рад такому решению. Я депутат, которого выбрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю - с соседями нужно дружить. Беларусь-наш стратегический партнер. А Александр Лукашенко-президент Беларуси. Стабильность соседнего государства - это залог спокойствия Украины», - написал он

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Что известно о визите Шевченко в Минск

20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.

В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.

22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.

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Автор: Надя Пришляк