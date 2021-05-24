Народный депутат Украины Евгений Шевченко рад исключению из фракции "Слуга народа".
Об этом он написал в Facebook.
Он прокомментировал решение о его исключении из фракции.
«Спасибо бывшим коллегам. Я рад такому решению. Я депутат, которого выбрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю - с соседями нужно дружить. Беларусь-наш стратегический партнер. А Александр Лукашенко-президент Беларуси. Стабильность соседнего государства - это залог спокойствия Украины», - написал он
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Что известно о визите Шевченко в Минск
- 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
- В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
- 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.
- 24 мая в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили об исключении из фракции Евгения Шевченко. Соответствующее решение приняли большинством голосов депутатов фракции.
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