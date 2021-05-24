Евгений Шевченко заявляет, что рад исключению из фракции "Слуга народа" / фото УНИАН, Александр Кузьмин

Народный депутат Украины Евгений Шевченко рад исключению из фракции "Слуга народа".

Об этом он написал в Facebook.

Он прокомментировал решение о его исключении из фракции. 

«Спасибо бывшим коллегам. Я рад такому решению. Я депутат, которого выбрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю - с соседями нужно дружить. Беларусь-наш стратегический партнер. А Александр Лукашенко-президент Беларуси. Стабильность соседнего государства - это залог спокойствия Украины», - написал он

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Что известно о визите Шевченко в Минск

  • 20 апреля Шевченко во Дворце Независимости в Минске встретился с Лукашенко.
  • В партии "Слуга народа" заявили, что Шевченко никто не уполномочивал вести переговоры с Лукашенко.
  • 22 апреля Шевченко заявил, что будет создавать собственный политический проект, если его исключат из фракции "Слуга народа".
  • 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции выступает за исключение из рядов фракции Шевченко из-за встречи с Лукашенко.

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Автор: Надя Пришляк