В 2023 году Европейская комиссия представит ежегодный отчет относительно политики расширения.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил о том, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал на пресс-конференции, посвященной началу всеукраинской коммуникационной кампании "Вместе мы - Европа".

Посол ЕС отметил, что сейчас ситуация для Украины является понятной, поскольку она получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в соответствии с 49 статьей Договора о Европейском Союзе, в которой сказано, что все европейские страны, соответствующие критериям, могут стать членами.

Маасикас напомнил, что 23 июня Европейский совет обнародовал семь рекомендаций относительно различных направлений реформирования, по которым Украина должна провести дальнейшую работу.

"Прогресс по этим направлениям будет оцениваться в следующем году в ежегодном отчете Европейской комиссии по вопросам расширения. Украина перешла от политики соседства к политике расширения для ЕС. И прогресс будет оцениваться в следующем году", - подчеркнул Маасикас.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина приближается к завершению процесса воплощения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который может быть завершен до конца этого года. Она заявила, что Украина нуждается в политической ясности и дорожной карте от Евросоюза относительно следующих шагов.

"Мы не хотим, чтобы процесс нашего присоединения к Европейскому Союзу был бюрократическим. Конечно, мы как государство максимально демонстрируем свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хотим, чтобы политики, лидеры ЕС сводили этот процесс к бюрократии. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина. Учитывая то, что мы не должны с нуля проходить все процедуры, потому что преданность украинского народа, преданность Украины принципам демократии являются очевидными и понятными. Их не нужно оценивать", - заявила Стефанишина.

Также вице-премьер напомнила, что Украина почти на 70% выполнила все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

По ее убеждению, это говорит о том, что Украину "не нужно оценивать с нуля".

В этой связи, как подчеркнула Стефанишина, Украина ожидает от Евросоюза политических решений. "Мы хотим такую политическую ясность получить уже к концу года", - заявила она.

Кандидатство Украины в ЕС:

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализации закона о национальных меньшинствах.

Сейчас Украина выполнила рекомендацию о назначении нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но еще необходимо провести конкурс и назначить нового директора Национального антикоррупционного бюро.

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