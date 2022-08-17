По его мнению, ЕС отказывалась прислушаться к голосу правды.

Российско-украинская война раскрыла правду о Европе.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Monde.

"Те, кто не хотел видеть, что путинское государство имело империалистические тенденции, должны признать факты: в России возродились демоны 19-го и 20-го веков: национализм, колониализм и тоталитаризм", - заявил он.

По его словам, многие европейские лидеры были очарованы российским диктатором Владимиром Путиным, а теперь шокированы.

"Возвращение русского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешнем положении не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что отказалась прислушаться к голосу правды. Этот голос звучит из Польши уже много лет", - отметил Моравецкий.

Он отметил, что механизмом, защищающим ЕС от тирании большинства, является принцип единогласия, поиск компромисса между странами.

"Политическая практика показывает, что немецкие и французские голоса имеют первостепенное значение. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и де-факто олигархией, в которой власть находится в руках сильнейших", - подчеркнул он.

Польский премьер предложил прелставить, что было бы, если бы в последние годы Европа всегда действовала так, как хотела Германия.

По его словам, в таком случае российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были бы запущены много месяцев назад, а Украина проиграла бы войну.

"Если бы вся Европа поставляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, война бы давно закончилась. И это была бы абсолютная победа России. Что же касается Европы, то она оказалась бы накануне очередной войны. Поскольку Россия, ободренная слабостью своих противников, продолжала бы наступление", - отметил Моравецкий.

Напомним, что ранее Польша обвинила Германию в "обманных маневрах" в поставках оружия.

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