Депутат отказался переходить на украинский, а впоследствии признался, что в быту является русскоязычным.

Депутата Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Александра Дорошенко исключили из фракции за выступление на русском языке во время заседания облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба партийной ячейки в Facebook.

В партии отметили, что депутат выступал в сессионном зале "на языке страны-агрессора" и не реагировал на замечания со стороны коллег.

"По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", - говорится в сообщении.

Что говорит сам депутат

На своей странице в Facebook Дорошенко подчеркнул, что использовал русский язык из-за волнения.

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"Говорю откровенно - с трибуны я выступал впервые. Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", - написал он.

Дорошенко пообещал в будущем публично общаться исключительно на украинском и прилагать усилия для его развития. Но признал: сам является русскоязычным, как и, по его мнению, подавляющее большинство харьковчан.

Ранее журналисты зафиксировали, как семья главы "Евросолидарности" Петра Порошенко общается в быту на русском языке.

Скандал из-за выступления на русском: что известно

Дорошенко во время выступления жаловался с трибуны на работу местных чиновников, когда кто-то из зала попросил его перейти на украинский. "Я буду на том языке (разговаривать – УНИАН), на котором, как говорят, я лучше и увереннее себя чувствую", – ответил депутат.

Выбор харьковчанина в облсовете не стали обсуждать, а кое-кто даже одобрительно кивнул и засмеялся.

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Автор: УНИАН