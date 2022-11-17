Следующее заседание Европарламента в Страсбурге состоится 21-24 ноября.

Политические группы Европейского парламента согласовали текст проекта резолюции о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.

"После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту", - сообщил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс в микроблоге Twitter.

В частности, Кубилюс отметил, что главный пункт проекта резолюции звучит так: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое применяет террористические средства".

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Как сообщается на сайте Европарламента, следующее заседание в Страсбурге состоится 21-24 ноября.

Признание России страной-спонсором терроризма

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

26 октября Сенат Польши признал власти Российской Федерации террористическим режимом.

В Чехии депутаты признали нынешний режим России террористическим.

Недавно Владимир Зеленский призвал все страны мира признать Россию государством-спонсором терроризма.