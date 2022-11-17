Политические группы Европейского парламента согласовали текст проекта резолюции о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.
"После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту", - сообщил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс в микроблоге Twitter.
В частности, Кубилюс отметил, что главный пункт проекта резолюции звучит так: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое применяет террористические средства".
Как сообщается на сайте Европарламента, следующее заседание в Страсбурге состоится 21-24 ноября.
Признание России страной-спонсором терроризма
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.
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Недавно Владимир Зеленский призвал все страны мира признать Россию государством-спонсором терроризма.