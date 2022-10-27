Россия своими действиями не оставляет другой альтернативы, кроме как признать ее власть террористической.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает все страны мира признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом глава государств сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Россия как государство-террорист – террорист во всем и заслуживает ежедневного усиления международного давления на нее", - подчеркнул Зеленский.

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"Я благодарен тем лидерам и тем политикам, которые это понимают и обеспечивают. Благодарен, в частности, Сенату Польши, который принял решение официально признать Россию государством-спонсором терроризма. И такие решения должны быть приняты большинством стран мира - сама же Россия своими действиями не оставляет альтернативы", - добавил президент.

Признание террористическим режима в РФ в мире: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

26 октября Сенат Польши признал власти Российской Федерации террористическим режимом. В частности, в Сенате призывают все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство России террористическим режимом и оказать полную поддержку Международному уголовному суду, который расследует преступления России в Украине.

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