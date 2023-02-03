Лидером по выполнению обязательств по соглашению стала сфера интеллектуальной собственности.

Украина выполнила уже 72% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин во время саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве 3 февраля.

Она обратила внимание на объем работы, выполненный всеми ветвями украинской власти после получения государством статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

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"В условиях полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Имеем рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года", – сообщила Стефанишин.

По ее словам, лидером по выполнению обязательств по Соглашению об ассоциации стала сфера интеллектуальной собственности. Прогресс в этой сфере вырос на 33%. Значительный прогресс также достигнут в сфере энергетики, окружающей среды, сельского хозяйства, санитарных и фитосанитарных мер, а также таможенных вопросов.

"В целом за период выполнения Соглашения, Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр отметила, что на основе отчета, предоставленного Европейской комиссией, Украина проведет селф-скрининг состояния имплементации украинского законодательства к европейскому. Далее будет разработана Национальная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. В итоговом заявлении по результатам саммита указано, что "ЕС окажет техническую поддержку правительству в этом процессе".

Вступление Украины в ЕС

1 февраля 2023 года консорциум из девяти украинских экспертных организаций пришел к выводу, что Украине удалось пересечь психологическую границу в 50% в рамках выполнения нужных критериев для вступления в ЕС. Прогресс Украины оценили в 5,8 балла из 10 возможных.

Как сообщал УНИАН, в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что сегодня, 3 февраля, в Киеве состоялся очередной саммит Украина-Европейский Союз.

"Мы имеем достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским Союзом", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина идет к своей цели. Президент отметил, что существует понимание того, что начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе можно в этом году.

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