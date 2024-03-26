Советник главы ОПУ отметил, что в России продолжают тиражировать ложь о трагедии в Подмосковье.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на обвинения директор ФСБ РФ Александра Бортникова в адрес Киева. Он назвал высказывания о якобы организации Киевом массового убийства в "Крокус сити холл" ложью.

"Еще раз. Это уже стало хроническим. Есть неопровержимые факты, общее (в разных странах) понимание причин и следствий, полное неверие даже нейтральных стран в "украинский след в теракте в Крокус Сити Холле". И тем не менее, после вранья Путина (ничем иным нельзя объяснить наличие у этого субъекта навязчивой идеи, обуславливающей его неадекватные высказывания), ложь официально распространяет субъект Патрушев, а вслед за ним и "глава ФСБ" Бортников...", - написал Подоляк в соцсети Х (Twitter).

При этом он задается вопросом: "Зачем такое демонстративное проявление коллективной неадекватности?"

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Напомним, что директор ФСБ Александр Бортников, комментируя теракт в Крокус сити холле, заявил, что "спецслужбы Украины способствовали теракту, готовили его радикальные исламисты".

Теракт "Крокус Сити Холл" - главные новости

Нападение произошло вечером 22 марта - несколько человек открыли огонь и возник пожар. По данным РФ, погибли 139 человек. Путин сутки молчал, а потом выдал версию о том, что к трагедии причастна Украина.

Российские силовики задержали 11 человек, среди вещей некоторых обнаружили паспорта граждан Таджикистана. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин день раздумывал над тем, чтобы обвинить в произошедшем Киев. Политик акцентировал, что Украина не имеет никакого отношения к теракту. Также он напомнил, что в России теракты с массовой гибелью людей уже случались при каденции Путина.

В свою очередь ведущие разведки считают, что трагедию, скорее всего, организовала одна из организаций ИГИЛ. Также об этом упоминала вице-президент США Камала Харрис.

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