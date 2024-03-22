Подоляк отметил, что Украина никогда не прибегала к использованию террористических методов.

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает причастность к нападению Москве.

"Украина точно не имеет никакого отношения к стрельбе/взрывам в "Крокус Сити Холле" (Московская область, Россия). Это не имеет никакого смысла. Украина воюет с российской армией уже более двух лет. И все в этой войне будет решаться только на поле боя. Только количеством оружия и качественными военными решениями. Террористические атаки не решают никаких проблем", - написал он в Х.

Подоляк отметил, что Украина никогда не прибегала к использованию террористических методов.

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"Это всегда бессмысленно. В отличие, кстати, от самой России, которая использует террористические атаки в нынешней войне против Украины. И в-третьих, задолго до событий в "Крокус Сити Холле" мы слышали публичные предупреждения от иностранных посольств, расположенных в Москве, о возможности подобных кровавых эксцессов. В качестве вывода: нет ни малейших сомнений в том, что события в Подмосковье будут способствовать резкому усилению военной пропаганды, ускоренной милитаризации, расширенной мобилизации и, в конечном счете, наращиванию масштабов войны. А также оправданию явных геноцидных ударов по мирному населению Украины", - добавил он.

Теракт в Москве - детали

В Москве а концертном зале перед выступлением группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже (их было не менее трех) открыли стрельбу и совершили поджог. По данным ФСБ, погибли минимум 40 человек, более 100 пострадали. Жертвы - охранники и зрители, музыканты не пострадали. СК возбудил дело о теракте.

Здание горит, внутри остаются люди. Сколько их - точно неизвестно, часть удалось эвакуировать. Площадь пожара, по данным ведомства, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.

Российские добровольческие подразделения, воюющие на стороне ВСУ, заявили о непричастности к нападению.

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