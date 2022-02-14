Это произойдет после окончания совместных учений.

Александр Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска.

Об этом шла речь на его встрече с украинским политиком Александром Морозом, видео с которой опубликовал канал "Пул Первого".

"Сегодня гвалтом кричат: когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Вот мы в ближайшее время примем решение. ... Когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы российской федерации - это наше дело", - заявил Лукашенко.

"Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения", - добавил он, посетовав на перебрасывание США своих войск к границе Беларуси.

В начале 2022-го – 10 февраля – в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения РФ и Беларуси должны закончиться 20 числа текущего месяца.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что вдоль границы украинского государства и со стороны РФ и Беларуси, и захваченных территорий располагаются 140 тысяч военнослужащих.

С целью удержать Минск от того, чтобы позволить России использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину, американский сенатор Джеймс Ленкфорд внес в Сенат проект "Закона об ответственности Беларуси за агрессию".

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