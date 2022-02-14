Он подчеркнул, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что воевать против Украины никто не планирует.

Об этом он заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает пресс-служба Лукашенко.

"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.

"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - подчеркнул он. - "И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".

Вместе с тем белорусский диктатор считает, что он не причастен к обострению отношений с Украиной. По его мнению, он проводит понятную для украинского народа политику.

"Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла рассказывать вам об этих отношениях. Нет смысла анализировать их с точки зрения - кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно, как опытный, мудрый человек, понимаете. Понимаете, что происходит", - отметил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент назвал украинцев "родными людьми" и "соседями от бога".

"Еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказывал о действиях Беларуси в случае "войны против Донбасса". По его словам, белорусская армия будет действовать так же, как российская.

Накануне президент РФ Путин и Лукашенко поговорили о "ситуации вокруг Украины". В разговоре затрагивалась тема так называемых "гарантий безопасности России".

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