Послу выразят решительный протест и предложат в течение 48 часов поехать для проведения консультаций со своей столицей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выразить послу Грузии протест и призвать его поехать в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с Михеилом Саакашвили.

Таким образом украинский лидер отреагировал на ужасное состояние третьего президента Грузии, который поразил "кожей и костями" во время дистанционного участия в заседании Тбилисского суда 3 июля.

В своем Telegram Зеленский подчеркнул, что официальный Киев неоднократно призывал Тбилиси остановить издевательства над Саакашвили и договориться о его возвращении в Украину.

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Кроме того, в координации с Украиной партнеры также предлагали различные опции спасения украинского гражданина.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили", - отметил президент.

Следовательно, глава государства поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров - сделать обращения, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность", - подчеркнул Зеленский.

Задержание Саакашвили в Грузии - хронология событий

Саакашвили задержали в Грузии в начале октября 2021 года, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, поэтому его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам, в частности в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения.

Саакашвили заявлял, что во время пребывания под стражей его пытали. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим узником.

1 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивают" Саакашвили.

6 февраля Верховная Рада обратилась к Грузии и мировому сообществу, заявив о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии, гражданина Украины Саакашвили на лечение за границу.

15 февраля Европарламент призвал грузинские власти освободить Саакашвили и позволить ему получить надлежащее лечение за границей.

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