Президент подчеркнул, что эта поддержка, в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, сейчас важна для Украины "как никогда".

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине очередного пакета оборонной помощи на $450 млн.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Благодарны президенту США и американскому народу за решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $450 млн", - отметил он.

Президент подчеркнул, что эта поддержка, в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, сейчас важна для Украины "как никогда".

"Совместными усилиями освободим украинскую землю от российского агрессора", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, США до конца июня обещали передать Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Позже стало известно, что США могут передать Украине еще 4 такие реактивные системы.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину уже прибыли первые HIMARS.

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