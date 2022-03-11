Поступившие заявки будут отклонены, зарегистрированные ранее е-резиденты будут взяты под усиленный контроль.

Эстония приостанавливает регистрацию граждан России и Беларуси в качестве электронных резидентов Эстонии.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Эстонии.

Поступившие заявки будут отклонены, зарегистрированные ранее е-резиденты будут взяты под усиленный контроль.

Как отметили в пресс-службе правительства, Эстония намерена не допустить использования статуса е-резидента для обхода санкций.

"Мы не хотим ни в какой мере содействовать созданию преимуществ для государств, начавших войну против Украины. Мы не хотим давать возможность для незаконного перевода денег или активов и любым иным образом вредить репутации и экономике Эстонии, а также единому правовому и киберпространству ЕС. Мы также не хотим, чтобы предлагаемые Эстонией возможности злонамеренно использовались для поддержки агрессии против Украины", — заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.

Война против Украины: