Эстония приостанавливает регистрацию граждан России и Беларуси в качестве электронных резидентов Эстонии.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Эстонии.
Поступившие заявки будут отклонены, зарегистрированные ранее е-резиденты будут взяты под усиленный контроль.
Как отметили в пресс-службе правительства, Эстония намерена не допустить использования статуса е-резидента для обхода санкций.
"Мы не хотим ни в какой мере содействовать созданию преимуществ для государств, начавших войну против Украины. Мы не хотим давать возможность для незаконного перевода денег или активов и любым иным образом вредить репутации и экономике Эстонии, а также единому правовому и киберпространству ЕС. Мы также не хотим, чтобы предлагаемые Эстонией возможности злонамеренно использовались для поддержки агрессии против Украины", — заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.