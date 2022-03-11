Компании приостановили обслуживание российских и белорусских клиентов

Американский разработчик антивируса NortonLifeLock Inc. и чешский разработчик Avast прекратили выпуск своей продукции для пользователей из России и Белоруссии.

Также компании приостановили обслуживание российских и белорусских клиентов. Об этом говорится в сообщениях компаний.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", - говорится в сообщении компании NortonLifeLock Inc.

"Avast глубоко опечален украинским конфликтом. У нас есть сотрудники и клиенты в обеих странах, и мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы уделяем первоочередное внимание обеспечению безопасности наших людей и оказанию поддержки и помощи, в которых они и их семьи нуждаются в это непростое время", - говорится в заявлении Avast.

Avast продолжает выплачивать им полную заработную плату и помогает во временном переезде и, по их просьбе, некоторым семьям, которые находились в зонах повышенного риска.

"Мы немедленно отменили доступность всех наших продуктов в России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что бизнес, который приносит около 2,5 миллиона долларов США налога с продаж ежегодно лишь российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому приостановка бизнеса компании в России и Беларуси является правильной, поскольку они осуждают действия России в Украине.

"В Украине мы поддерживаем и расширяем предложения наших продуктов. Мы бесплатно предоставляем пользователям-плательщикам расширение их лицензий. Пользователи наших бесплатных продуктов теперь могут бесплатно получить наши продукты премиум-класса. Учитывая распространение дезинформации, поддержка доступа украинцев к безопасному, неограниченному интернет-соединению для получения и обмена точной информацией о конфликте является чрезвычайно важной", - подытожили в компании.

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