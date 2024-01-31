Даже если помощь от ЕС поступит, нехватку американской поддержки украинские войска почувствуют на поле боя уже в конце весны.

Украине не хватает оружия, в частности, боеприпасов, для защиты городов, а жизненно необходимая помощь со стороны Европы и США задерживается из-за политических споров, пишет Bloomberg.

Со ссылкой на анонимных западных чиновников отмечается, что ситуация на фронте становится все тяжелее, а силы Киева порой еле сдерживают московские войска. Для поддержки "активной обороны" Украина будет нуждаться в постоянной поставке артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые союзники пытаются обеспечить.

По словам европейского дипломата, недавние волны российских ракетных атак также убили десятки людей в Киеве и других городах, поскольку украинская ПВО, которая в значительной степени полагается на дорогие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить столько оружия как раньше.

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"Европейские союзники не смогут доставить 1 миллион артиллерийских снарядов, которые они обещали доставить до 1 марта, предоставив к этому сроку лишь около 600 тысяч на фоне постоянных задержек в производстве и беспокойства по истощению запасов", – пишет издание.

Указывается, что министры обороны, которые встретятся в Брюсселе на этой неделе, могут попытаться организовать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не достигнут указанного показателя.

Исследователь Rand Corp и офицер запаса Армии США Энн Мари Дейли считает, если украинские войска не будут иметь снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжить артиллерийские обстрелы, а пехота будет атаковать украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников.

"Вызовы появляются в то время, когда украинское командование завершает разработку планов удержания 600-мильной линии фронта в этом году, прощупывая слабые места в российской обороне, но не пытаясь осуществить серьезный прорыв после того, как прошлогоднее контрнаступление принесло неутешительные результаты", – говорится в статье.

По мнению западных официальных лиц, российские войска слишком истощены, чтобы достичь значительных успехов, если только украинская оборона не потерпит краха.

По словам журналистов, в США вопрос помощи на 60 миллиардов долларов зашел в тупик, хотя Белый дом все еще уверяет Киев и других союзников, что рассчитывает получить одобрение в конечном итоге.

А лидеры Евросоюза соберутся 1 февраля на экстренный саммит, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии по выделению Украине помощи в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов).

"Даже если помощь от ЕС поступит, нехватку американской поддержки украинские войска почувствуют на поле боя уже в конце весны, считают западные дипломаты", – указывают авторы.

Со своей стороны Украина использует оружие собственного производства для некоторых из атак. К тому же, по словам западного чиновника, на протяжении последних месяцев Киев также создал определенные резервы ключевых боеприпасов союзников, чтобы обеспечить поставки своих войск. Однако этого недостаточно для того, чтобы остановить Россию и компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

Bloomberg подчеркивает, что Киев надеется, если поддержка союзников будет одобрена, он сможет восстановить свои силы и усилить давление на Россию. Боевые действия, вероятно, несколько утихнут в течение следующих нескольких месяцев, а возобновятся в мае и июне. Именно тогда станет ясна судьба помощи ЕС и США. Если решение не найдут к тому времени, то Украине будет чрезвычайно трудно удержать позиции.

Оружие для Украины

По словам военного и политического аналитика, ветерана АТО Евгения Дикого, в странах Европы сейчас пытаются наверстать отсутствие запасов вооружения, потому что нечего дать Украине для обороны от российского вторжения.

В конце января Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, в частности, бронетехника и противоминные средства, боеприпасы и пайки для питания военных.

В то же время, в январе 2024 года в ЕС пообещали, что 1 млн снарядов будет изготовлено к весне, но точной даты поставки этих снарядов в Украину не озвучено.

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