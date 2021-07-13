Из-за быстрого роста коммунальных тарифов и мизерного роста пенсий и различных видов социальной помощи долги за коммуналку в Украине достигли 80 млрд грн.

Украинские пенсионеры и малообеспеченные могут лишиться пенсий, социальной помощи и жилья. Это произойдет, если власть не остановит новую систему автоматического взыскания долгов за коммуналку. Потеряв последнюю надежду, люди выйдут искать справедливости на уличные протесты. Об этом заявил народный депутат от партии "За Майбутнє" Тарас Батенко.

Отныне средства должников за коммунальные услуги будут блокироваться и списываться даже с социальных счетов, на которые украинцам ежемесячно начисляют пенсии и различные виды социальной помощи. Поэтому граждане, для которых это единственный источник дохода, могут остаться без средств к существованию.

По официальной статистике, за быстрый рост коммунальных тарифов и мизерный рост пенсий и различных видов социальной помощи долги за коммуналку в Украине составили 80 млрд грн. Большинство украинцев не может платить по космическим тарифам, которые, по прогнозам экспертов, осенью вырастут еще на 30-40%.

Читайте такжеС сегодняшнего дня 12 банков смогут списывать деньги со счетов украинцев: кто в зоне рискаТаким образом, по мнению нардепа, власть загоняет наиболее уязвимые категории населения, пенсионеров и малоимущих в долговую яму. При этом во многих семьях расходы на продукты составляют до 70% общего дохода, поэтому людям приходится решать: оплатить счета или питаться.

"Бесспорно, долги следует погашать, в первую очередь это важно для местных бюджетов. Но пенсионерам и малообеспеченным необходима в этом помощь от государства, — отмечает Батенко. - Правительства западных стран помогают своим гражданам пережить последствия коронакризиса. Наша власть, наоборот, добивает людей антисоциальными решениями".

Народный депутат не исключает, что, оставшись без денег, пенсионеры и малообеспеченные будут вынуждены еще больше влезать в долги. С тех пор перед ними встанет реальная угроза потерять собственное жилье из-за действий коллекторов. Такой сценарий грозит серьезным социальным взрывом, граждане могут выйти на уличные протесты.

Партия "За Майбутнє" обратилась к правительству с требованием срочно приостановить действие новой системы взыскания задолженности за коммунальные услуги. В партии считают, что пенсионеры и малоимущие, для которых пенсия и социальные выплаты являются единственным источником дохода, должны быть освобождены от принудительного взыскания долгов за коммуналку.

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Автор: Григорий Бондарь