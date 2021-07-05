Исполнитель будет направлять в банки требование о получении информации состоянии счетов должника / фото flickr.com

С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.

Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.

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Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.

Какие долги будут списывать:

  •  неуплаченные штрафы,
  • штрафы за нарушение ПДД,
  •  долги по коммунальным платежам, 
  • долги по алиментам.

Что делать, чтобы средства не списали

Чтобы средства не списали, долг нужно будет погасить самостоятельно.

  • Погасить долг можно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.
  • Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.

Как погасить долг онлайн:

  • Долг можно погасить через "Онлайн дом юстиции" в разделе "Услуги/Исполнительные производства",
  • с помощью системы "Дія",
  • через АСИП (только если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу постановления).

Как будут списывать средства

  • Исполнитель направляет в банки требование о получении информации состоянии счетов должника. Для этого будет использоваться автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
  • Банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию.
  • Исполнитель с помощью АСИП будет направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств.
  • Банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю.
  • При наличии средств на счету  должника, исполнитель направит в банк платежное требование на принудительное списание средств.
  • Банк принудительно спишет средства со счета должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
  • После этого средства будут направлены взыскателю.

Кому разрешено автосписание долгов

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.

13 апреля 2021 года в системе автоматического ареста счетов граждан-должников присоединились 7 банков: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Универсал Банк" (в частности, "Монобанк"), "ОКСИ банк", "Банк Восток", "Индустриалбанк" и "ПроКредит Банк".

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Автор: Елена Коваленко