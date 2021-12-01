Он подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины для Евросоюза превыше всего.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз пытается делать все, чтобы избежать напряжения на фоне скопления войск Российской Федерации возле украинских границ.

Об этом он заявил по прибытии на встречу глав МИД стран-членов НАТО в Риге, говорится в стенограмме на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Мы стараемся делать так, чтобы избежать роста напряжения. Надо не допустить такого рода кризиса, поскольку как только они (россияне - УНИАН) начнут его - будет гораздо труднее справиться с ним. Поэтому все должно быть сделано для того, чтобы четко дать понять, что любая агрессия против Украины будет иметь сильную реакцию", - сказал Боррель.

Он отметил, что территориальная целостность и суверенитет Украины для Европейского Союза превыше всего. "Мы будем выступать решительными и твердыми с Украиной перед лицом любых попыток подорвать ее территориальную целостность и суверенитет", - подчеркнул Боррель.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районов Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Автор: Виталий Саенко