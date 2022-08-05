Совет ЕС решил внести обоих Януковичей в существующий санкционный список лиц в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Совет Европейского Союза вводит ограничительные меры в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета.

"Рада сегодня решила ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Совет добавил бывшего пророссийского президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, изложенного в Приложении к Решению 2014/145/CFSP, из-за их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае Александра Януковича санкционные меры вводятся также за совершение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе в Украине.

Совет ЕС информирует, что соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что ЕС твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать мощную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости страны, включая гуманитарную помощь.

Дело Януковича: что известно

Как известно,28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства. 23 мая 2022 года суд дал разрешение на арест Януковича по делу о подписании Харьковских соглашений.

Янукович бежал в Россию зимой 2014 года во время Революции Достоинства.

Экс-президент Украины Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

19 мая 2022 года офис генпрокурора сообщил, что Печерский районный суд г. Киева предоставил разрешение на арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".