Глава Офиса президента подчеркнул, что важно, чтобы эти переговоры состоялись.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если бы у президента РФ Владимира Путина было стопроцентное желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то дата и место проведения этих переговоров уже были бы известны.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна, и этот документ был подписан от имени нашей страны... Поэтому важно, чтобы эти переговоры (президента РФ и Украины) состоялись", - отметил он.

Однако, Ермак напомнил, что Россию постоянно что-то не устраивает в этом вопросе.

Читайте такжеУкраина хочет провести встречу "нормандской четверки" до отставки Меркель - Ермак"Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся на такой стадии, когда просто надо, если есть желание и политическая воля, прекратить войну, если есть желание, выполнять нормы международного права, уважать международное право, уважать признанные границы, то надо просто садиться и говорить об этом", - подчеркнул глава Офиса президента.

Он подчеркнул, если бы такое желание было у России "на 100 процентов", то дата и место проведения этих переговоров уже были бы известны.

Встреча Зеленского и Путина

В апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Тот посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг его предложение и заявил, что не общаться с террористами.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры, но исключают обсуждение вопроса Донбасса. По его словам, президенты встретятся, "когда оба будут готовы, когда будет повестка для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать".

В свою очередь, Зеленский, идя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи оон, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".

Автор: Антонина Доломанжи