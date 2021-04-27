Накануне Зеленский выразил уверенность, что ему удастся встретиться с Путиным. Он также сообщил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу.

В Кремле приветствуют желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

Читайте такжеКравчук назвал две страны, в которых могут встретиться Зеленский и ПутинКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Это – первое. Второе, замруководителя администрации (президента РФ) Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины. Третье, абсолютно четко было изложено президентом (РФ) его отношение к инициативе поговорить в плане наполнения (встречи). Такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, начались ли переговоры касательно подготовки такой встречи, о чем накануне заявил Зеленский.

По словам Пескова, этот диалог не может проходить для поиска урегулирования конфликта на Донбассе.

«Россия не является стороной этого конфликта. В Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», - заявил он.

На вопрос УНИАН, может ли быть изменено место проведения встречи с Москвы на другой город, Песков ответил: «Мне неизвестно о том, чтобы какие-то конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву. По крайней мере, до сих пор».

«Если мы правильно поняли, президент Украины говорил о том, что Донбасс нужно обсуждать – для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с предложением президента России о наполнении таких контактов», - сказал он и добавил, что нужно еще прояснить много деталей.

На вопрос УНИАН, что могло бы стать итогом такой встречи, если Россия выносит за скобки переговоры по Донбассу, Песков сказал: «Это зависит от того, как в Киеве понимают суть двухсторонних отношений, предтечу двухсторонних отношений и будущее двухсторонних отношений, насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, особенно с нашими соседями».

Предложене Зеленского о встрече с Путиным

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский выразил уверенность, что ему удастся встретиться с Путиным. Он также сообщил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу.

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Автор: Роман Цимбалюк