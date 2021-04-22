Путин утверждает, что действующая власть Украины якобы сделала много шагов, чтобы разрушить двусторонние отношения с Россией.

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга с Александром Лукашенко.

Читайте также"Снижает напряжение": Зеленский отреагировал на отвод войск РФ от границы УкраиныПо его словам, действующая власть Украины якобы сделала много шагов, чтобы разрушить двусторонние отношения с Россией. В частности, упомянул о якобы притеснении русского языка в Украине, "попытке разрушить" РПЦ в Украине и "заступился" за права россиян и русскоязычных.

"Очень было много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", – сказал Путин.

Глава Кремля посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.

"Что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик", а уже потом обсуждать проблемы с представителями третьих стран. Если речь о двусторонних отношениях, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", – ответил Путин.

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Автор: Яна Ставская