Министр подчеркнул, что в случае с Беларусью Украина должна внедрять собственную политику, даже если она в некоторых моментах отличается от политики ее партнеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "договоренности" между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным - это сигнал, что на границе Украины появляются тысячи километров угрозы.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Безусловно, это сигнал, что у нас появляются тысячи километров угрозы... как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков, так же и Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории. Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, в случае с Беларусью Украина должна руководствоваться политикой партнеронезависимости и внедрять по этому вопросу свою собственную политику, даже если она в некоторых моментах отличается от политики украинских партнеров.

Договоренности Лукашенко и Путина

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "предпринимать какие-то действия" в отношении Украины.

Лукашенко утверждает, что на территории Украины "создают фактически базы" НАТО.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", – подчеркивал нелегитимный президент Беларуси.

Автор: Антонина Доломанжи