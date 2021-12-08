Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Как передает агентство "Анадолу", об этом президент Турции сказал в беседе с журналистами.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах.

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"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во имя поддержания мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря состоялся телефонный разговор лидеров Турции и РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщило "Анадолу" со ссылкой на Управление по связям Администрации турецкого лидера, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.

7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента Российской Федерации о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Автор: Инна Андалицкая