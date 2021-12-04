По словам пресс-секретаря президента Турции, многие страны Запада не имеют конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается.

Турция готова организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu.

"Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между этими странами. Мы готовы сделать все от нас зависящее для предотвращения новой эскалации ситуации в регионе", - сказал Калын.

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По словам Калына, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции.

По его словам, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами - Россией и Украиной. Однако Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

"Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - сказал Калын.

"Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина (президента РФ Владимира) Путина и (президента Украины Владимира) Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

Калын подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе.

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Автор: Екатерина Гирнык