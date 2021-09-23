С 21 по 29 сентября событие пройдет под лозунгом: "Новые возможности, новые горизонты".

Первая леди, жена президента Украины Елена Зеленская приняла участие в церемонии открытия Пекинского международного кинофестиваля, который был посвящен, в частности, юбилею основания Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщает China.org.

На сайте фестиваля отмечается, что мероприятие стало одним из самых влиятельных культурных мероприятий Пекина и сыграло важную роль в киноиндустрии Китая.

Среди организаторов – China Media Group и власти Пекина. С 21 по 29 сентября событие пройдет под лозунгом: "Новые возможности, новые горизонты".

Основным направлением и темой кинофестиваля в Пекине стало 100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая. В программе – ряд онлайн и офлайн событий, открытие красной дорожки и церемония награждения.

Среди почетных гостей фестиваля были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

"Я верю, что кино и телеиндустрия откроет новый раздел в китайско-украинских отношениях. Фестиваль станет не только прекрасным примером углубления обменов между кинематографистами и другими сферами двух стран, но и важной площадкой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", – цитирует слова Зеленской China.org.

В июле 2021 года президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с китайским коммунистическим лидером Си Цзиньпином. Главы государства тогда обсудили, в частности, безвиз, сотрудничество во время пандемии и торгово-экономические отношения.

В том же месяце глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о желании перенять опыт Компартии Китая в управлении страной. Однако вскоре – после волны возмущения – слова Арахамии пытались опровергнуть его же коллеги.

Сам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба успокаивал, что, мол, разворота в сторону Китая нет: "Может кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности, или по вопросам стратегических отраслей экономики, мы прежде всего работаем с нашими западными партнерами - Европейским Союзом, Соединенными Штатами".

Все это произошло на фоне скандала в июне. Как писало агентство AP, Китай угрожал задержкой поставки вакцин от коронавируса CoronaVac, предназначенных для Украины, если она не прекратит поддерживать призыв ООН по более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

Автор: Яна Ставская