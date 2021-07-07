Как пишут китайские СМИ, Давид Арахамия подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают.

В "Слуге народа" намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа".

Он отметил, что "Слуга народа" считает Китай важным стратегическим партнером Украины.

"Глава политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать", - пишет китайское госагентство новостей "Синьхуа".

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Издание также отмечает, что по словам Арахамии, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики.

"Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию", - передает слова нардепа "Синьхуа".

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Автор: Александр Топчий