Полностью аварийная ситуация будет ликвидирована завтра днем.

Электроснабжение в Энергодаре восстановлено, водоснабжение появится в ближайшее время.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Электроснабжение в городе восстановлено. Водоснабжение появится в ближайшее время - работаем", - написал он.

По словам Орлова, полностью аварийная ситуация будет ликвидирована завтра днем.

Ситуация в Энергодаре:

2 марта к Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, подошли вражеские войска. Люди массово вышли на встречу с врагом и не пустили его в город.

3 марта городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что к городу приближается вражеская колонна из более 100 единиц тяжелой техники.

Он отметил, что враг обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.

Орлов призвал горожан оставаться дома.

Впоследствии мэр добавил, что на блокпосту в городе Энергодар Запорожской области идет бой, снаряды врага попали в жилые дома, в одном из них начался пожар.

Он рассказал, что вражеский снаряд попал на территорию школы №2 и опубликовал видео, на котором видно, как из одного из школьных зданий идет дым.

Из-за обстрелов российских военных в городе отсутствует водоснабжение, в некоторых микрорайонах нет света.

В результате обстрелов в Энергодаре ранены по меньшей мере двое гражданских жителей.