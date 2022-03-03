Ограничения действуют также для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

Абоненты украинских мобильных операторов больше не смогут позвонить с Российской Федерации. Такие радикальные меры необходимы, чтобы российские военные не могли звонить с украденных у украинцев телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной связи.

Отмечается, что такие ограничения действуют также для абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

"Мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать SIM-карты и использовать их", - говорится в сообщении.