Законопроект предусматривает, что декларации о доходах должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении е-декларирования, о чем в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала в первом чтении восстановление е-декларирования. За законопроект №9534 за основу - 299 голосов", - отметил он.

По словам Железняка, законопроект предусматривает, что декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.

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Также он отметил, что субъектам декларирования, которые выполняют задачи в интересах национальной безопасности или находятся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, есть определенные особенности:

они подают декларацию в течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения;

со дня определения даты завершения боевых действий;

со дня завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы (кроме ротации).

Относительно сведений по имуществу нужно уточнять данные о необходимости декларирования объекта, находившегося во владении.

"Он указывается в декларации, если находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней за отчетный период и/или два месяца, предшествовавших окончанию отчетного периода, и рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того пользование платное или бесплатное) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов (например, за 2022 год это составит 124 050 грн)", - отметил Железняк.

Также он добавил, что на период до прекращения или отмены военного положения в Едином государственном реестре декларации будут отображаться в открытом доступе, однако без регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или номера паспорта гражданина Украины, места жительства, даты рождения физлиц и местонахождения объектов, которые приводятся в декларации. Также в них не будут отображаться номер счета в банковском или другом финансовом учреждении, сведения о населенных пунктах, где расположены объекты, которые указываются в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрированное место жительства, а также ФИО всех других лиц указанных в декларации, кроме собственно субъекта декларирования.

Декларирование в Украине

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину приостановили обязательное декларирование, а чиновники и депутаты получили возможность подавать электронные декларации о доходах только по желанию.

По состоянию на конец февраля 2023 года декларации о доходах за 2021 год подали только 28 народных депутатов, один министр, два работника офиса президента Украины и один работник офиса генпрокурора.

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