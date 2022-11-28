Среди французских политиков в последнее время распространяется заблуждение о том, что Армения в конфликте в Карабахе является жертвой азербайджанской агрессии, так же, как Украина – российской. Между тем большинство экспертов склоняются к мнению, что это не только ложная трактовка, но и вредная – для Азербайджана, Украины и всей Европы.

По мнению политического эксперта Валентина Гладких, те, кто проводят искусственные параллели между Карабахом и Украиной, забывают (или заведомо умалчивают), что территориальную целостность и суверенитет после карабахской войны восстанавливает именно Азербайджан, а не Армения. И помогать Армении, оказывая ей финансовую и военную поддержку – это все равно что вооружать ЛДНР.

"Эта параллель родилась в головах кремлевских стратегов. Сейчас пытаются ввести эмбарго на энергоносители из Азербайджана в попытках наказать его. Но за что наказывать? За то, что страна пытается восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет? Это льет воду на мельницу российских интересов. Поскольку когда сокращается потребление российских энергоносителей в Европе, то понятно, что Азербайджан рассматривается как один из механизмов, который может это компенсировать", - заявил Гладких.

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Под наказанием эксперт подразумевает недавнюю резолюцию, принятую французским Сенатом, вводящей эмбарго на азербайджанскую нефть и газ. Между тем, по мнению главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, попытки представить Армению в качестве жертвы неверны как в исторической ретроспективе, так и в международном плане.

"Резолюция, принятая французским сенатом, противоречива и недемократична. В нем требуется наложить эмбарго на поставку азербайджанской нефти и газа. И таким образом ресурсы, которые сегодня идут в поддержку Украины в войне с Россией, направить в поддержку армянского сепаратизма", - убежден эксперт.

Между тем, по данным "5 канала", есть убедительные факты, которые отрицают ложную теорию о том, что Азербайджан, как и Россия, является агрессором в конфликтах с соседними странами. Для международного сообщества очевидно, что Армения в 90-х годах, как и Россия в 2014-2022 гг., незаконно оккупировала около 20% территории Азербайджана – для этого использовались сепаратистские настроения как на Южном Кавказе, так и впоследствии – на украинском Донбассе. Сейчас армянские сепаратисты, следуя примеру Донбасса и Крыма, вынашивают планы незаконного "присоединения" территорий, принадлежащих Азербайджану, к РФ. Российские ракеты, по которым Армения во время Второй Карабахской войны обстреливала мирное население Азербайджана, сегодня убивают украинских детей. А Бучу в Киевской области можно сравнить по количеству жертв и жестокости с убийствами мирных жителей азербайджанского села Ходжалы.

Так что попытки провести искусственные параллели между Карабахским конфликтом и российско-украинской войной, выставляя Армению жертвой этого конфликта – это игра на руку Кремлю. Он хочет не только поддержать своих армянских сторонников, но и отвлечь внимание мира от войны в Украине и избавить Европу от надежного энергетического партнера.