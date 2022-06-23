В марте вместе с оккупантами он был на территории Киевской области.

Бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, народному депутату Украины VII созыва, жителю Одессы сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса). При этом фамилия не называется, но источники в правоохранительных органах говорят, что речь идет о бывшем нардепе Игоре Маркове. На фото, которое есть в сообщении, также можно узнать Маркова.

По данным следствия, в 2014 году он выехал на территорию РФ, где "совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины".

"После начала полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ в Украину, с 15 по 19 марта 2022 года подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Киевской области совместно с военнослужащими РФ, публично пропагандировал их действия и отрицал совершение вооруженной агрессии против Украины (именно Марков в марте 2022 года был замечен в Киевской области в качестве оккупанта - УНИАН)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что 15 мая подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора. "Содержание его выступления было направлено на поддержку временной оккупации части территории Украины РФ и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и отрицал осуществление агрессии в отношении жителей временно оккупированных территорий. В дальнейшем это выступление опубликовано на видеохостинге YouTube",- сказано в сообщении .

Как известно, Марков в 2008 году был избран руководителем политической партии "Родина". Был народным депутат Верховной Рады Украины VII созыва и входил в состав фракции "Партии регионов".

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