Юрий Соболевский отметил, что россияне нее смогли сломить местное население.

Российские оккупанты в Херсонской области не доверяют местным коллаборантам. Предателей Украины стали менять на представителей ОРДЛО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook

"Провалы оккупационных властей в их попытках сломить жителей, сломить их любовь к Украине, существенно подорвало доверие орков к тем колабарантам, которые должны были стать "областной властью" и организовывать новую жизнь в формате русского мира. Поэтому уже сейчас мы наблюдаем процесс их физического замещения и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области. Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами с ЛДНР", - говорится в сообщении.

При этом Соболевский отметил, что офис партии "Единая Россия" перешел от "гуманитарной помощи" к организации визитов российских чиновников и депутатов, мероприятий и формированию политики.

По его мнению, коллаборанты пытаются избежать уголовной ответственности после освобождения Херсонской области от российских оккупантов.

Ситуация в Херсоне - что известно

На Херсонщине ВСУ осуществляют наступление по трем направлениям. От фашистов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

Утром 17 июня стало известно о больших потерях оккупантов в личном составе на Херсонщине.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты смогли быстро захватить Херсонскую область из-за предательства сотрудника СБУ Игоря Садохина. Он предоставил захватчикам карты минных полей и расположение вооруженных сил Украины. Кроме того, предатель координировал удары российской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: