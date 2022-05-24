По словам дипломата, Европа опасается реакции России на победу Украины и ее вступление в ЕС.

Страны так называемой старой Европы опасаются победы Украины в войне против России, так как они утратят свой геополитический статус.

Об этом в интервью Радио НВ заявил министриностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

"Это не все, что их тревожит, но это одна из серьезных причин — возрождение Центральной Европы, их влияние в Европе и ЕС. Вот сейчас обсуждается вступление Украины в ЕС, предоставление нам кандидатского статуса в конце июня. Какие основные у нас сегодня вызовы? Это убедить французов, немцев", - заявил дипломат.

По словам Климина, Европа опасается реакции России на победу Украины и ее вступление в ЕС.

"Какие у них проблемы с нашим кандидатством? Первое — возможная реакция России. Их продолжают шантажировать: "А вы помните, что было в 2013—2014?" Тогда Путин шантажировал Януковича только по Соглашению об ассоциации, а сейчас речь идет о вступлении. Второе: а что делать с Украиной, которая одновременно в чем-то слаба, а в чем-то фантастически сильна? Это все увидели, все понимают, что эта эмоция на победу сохранится. И, конечно, геополитика: как тогда себя будет чувствовать старая Европа? Тогда будет баланс в Европе между старой и новой. Хотят ли этого в Париже? Я далеко не уверен", - отметил Климкин.

Климкин и война в Украине:

18 мая 2022 года Климкин заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина.

28 апреля 2022 года Климкин заявил о том, что раздувая ситуацию в Приднестровье, Россия готовит новый плацдарм для наступления на юг Украины. Кремль, вероятно, будет пытаться высаживать там десант и совершать теракты.

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