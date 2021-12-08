Реконструкция здания по улице Прорезной в Киеве под угрозой.

Экс-парламентарий, бывший депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, прикрываясь желанием сохранить исторические здания столицы, не оставляет попыток силовыми и противозаконными методами воспрепятствовать реконструкции здания по ул. Прорезной, 8, которую производит ее владелец компания "Діпробудмашина" (входит в группу компаний MERX).

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке политический эксперт, блогер Кирилл Молчанов.

"29 ноября около 15:00 группа из пяти молодых людей взломали двери и ворвались в помещение, повредили оборудование, сломали систему видеонаблюдения, вырывали кабели, запугивали рабочих. Побегав по зданию 20 минут, исчезли еще до приезда полиции", – рассказал Молчанову генеральный директор компании "Діпробудмашина" Юрий Сбоев.

Среди нападавших были бывший депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, который, как свидетельствует видеозапись нападения, буквально "поливал" рабочих нецензурной бранью, и брат депутата Киевсовета Юрия Федоренко Александр.

Нападение повторилось и на следующий день, 30 ноября. Однако это уже не первый случай такого варварского вторжения в эту частную собственность - похожие "рейды" групп молодых людей, которые называют себя защитниками памятников архитектуры, Игорь Мирошниченко устраивает регулярно.

"Мы вызвали полицию и написали заявление. Однако исходя из прошлого опыта понятно, что полиция на районном уровне заниматься расследованием этого правонарушения не хочет - следственные действия не ведутся, а на допросы никого не вызывают. Поэтому мы планируем подать заявление или в Главное управление национальной полиции столицы, или даже в Министерство внутренних дел", – объяснил Юрий Сбоев.

Но при этом к представителям компании "Діпробудмашина" наведываются лица, якобы никак не связанные с Мирошниченко, и намекают, что за вознаграждение могут "решить проблему". Добропорядочные активисты таких, как группа Мирошниченко, называют "гастарбайтерами", поскольку те действуют исключительно с единственной целью - заработать денег на шантажировании застройщиков.

Компания "Діпробудмашина" приобрела дом по ул. Прорезной еще в 2019 г. на аукционе, организованном Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ) для продажи активов банка-банкрота "Хрещатик". Инвестор заплатил за актив более $18 млн и эти деньги государство направило на выплаты вкладчикам банка-банкрота. Из-за аварийного состояния здания "Діпробудмашина" начала в нем капитальный ремонт, планируя превратить его в современный офисный центр.

Но в прошлом году инвестор столкнулся с тем, что компания "Київметробуд", владевшая зданием еще до банка "Хрещатик", захотела вернуть его себе, и подала в суд иск, где просила отменить всю цепочку законных решений, в результате которых здание перешло в собственность "Діпробудмашина". Иск компания "Київметробуд" подала даже несмотря на то, что ранее в своих документах указывала, что право собственности на это здание она потеряла после того, как не смогла вернуть банку "Хрещатик" кредит.

При этом "Київметробуд" совсем не волнует, что компании "Діпробудмашина" заплаченные за здание более $18 млн никто не вернет – ведь банк "Хрещатик", который был формальным продавцом здания, уже давно ликвидирован.

Напомним, что компания "Київметробуд" проиграла дело как в Хозяйственном суде Киева, так и в следующей инстанции – Северном апелляционном хозяйственном суде.

Даже суд подчеркивал двусмысленность и противоречивость позиции "Київметробуд", представители которой заявляли, что компания ничего не знала о намерении банка забрать дом за долги, хотя при этом в документах "Київметробуд" указывалось, что здание компания потеряла именно из-за непогашенного долга.

Теперь "Київметробуд" пытается оспорить справедливый отказ в рейдерском захвате уже в кассационной инстанции. А пока дело лежит в суде, экс-депутат Игорь Мирошниченко продолжает терроризировать владельца здания, устраивая "рейды" в компании крепких парней и прикрываясь благими намерениями защиты памятников архитектуры.

Автор: Григорий Бондарь