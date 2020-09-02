Даже в Киеве идут на выборы две партии с экологической повесткой дня, – напоминает политолог.

Этим летом все посетители днепровских пляжей смогли на себе ощутить беспрецедентные масштабы цветения воды крупнейшей реки страны, передает "5 канал". Эта и другие экологические "беды" регионов, вероятнее всего, будут активно использоваться различными политическими силами на грядущих местных выборах.

"Экологические вопросы стоят в нашей стране достаточно остро и политики это прекрасно понимают. Даже в Киеве идут на выборы две партии с экологической повесткой дня. Поэтому эту тему будут активно использовать и в Закарпатье, и в Киеве, и на Востоке, в промышленных регионах – эта тема для людей важна ", – уверяет политолог Кирилл Сазонов.

Эти темы и впрямь жизненно важны. И решать их придется "всем миром" – усилиями государства, бизнеса и общин. Однако пока, говорят эксперты, подавляющее большинство экоорганизаций ограничиваются лозунгами и призывами. А предвыборные обещания политиков можно смело делить на три.

"Пока мы сталкиваемся только с обещаниями кандидатов что-то делать. Украинские политики, хорошие политики, выполняют только треть своих обещаний. Что, в принципе, уже что-то. Что будет на этот раз? Выполнят ли они свои обещания – пока сложно сказать, потому что избирательная компания только начинается", - пожимает плечами эксперт.

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Автор: УНИАН