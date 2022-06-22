Способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

Россия, скорее всего, готовится попытаться перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится окружить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной "ДНР".

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика по состоянию на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% их первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой", - отмечает разведка.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

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