Двойное гражданство в Украине: в "Слуге народа" назвали цели президентского законопроекта

На одном из последних заседаний парламента проект закона сняли с рассмотрения.

Введение в Украине двойного гражданства нужно для объединения ее граждан, которые пребывают за границей.

Такое мнение высказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя соответствующий проект закона авторства президента Владимира Зеленского.

"Институт гражданства во всем мире давно десакрализован. Есть страны, которые дают гражданство за инвестиции. 86 стран имеют двойное гражданство. Мы хотим объединить 65 млн украинцев, которые раскиданы по всему миру. Но мы должны понимать целый ряд нюансов, которые дают возможности для злоупотреблений, в том числе зная, что у нас война. Важно создать предохранители", - сказал он.

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Стефанчук объяснил, что именно желанием проработать вопрос и вызвана задержка с принятием закона. "Поскольку есть некоторые вопросы, мы решили сделать паузу, чтобы проговорить все нюансы и в итоге иметь хороший инструмент", - уточнил депутат.

Первый вице-спикер Рады также объяснил, зачем вообще нужен такой закон.

"Цели и принципы двойного гражданства четко расписаны. Мы заинтересованы не столько в том, чтобы раздавать украинское гражданство, сколько в том, чтобы дать возможность этническим украинцам, которые выехали, которые имеют родственные связи с Украиной, где бы они ни жили, почувствовать себя украинцем и гражданином. Это для нас очень важная миссия, и создать именно такой законодательный механизм - это вопрос номер один сейчас", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада сняла с рассмотрения президентский законопроект по вопросам гражданства.

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