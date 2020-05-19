Рада сняла с рассмотрения сегодня законопроект Зеленского о двойном гражданстве

Разумков заявил, что накануне руководители ряда фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект.

Верховная Рада сняла с рассмотрения сегодня президентский законопроект по вопросам гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании парламента заявил, что вчера руководители ряда фракций обратились с просьбой снять с рассмотрения данный законопроект.

Он не ставил это на голосование, а просто сообщил, что законопроект снимается сегодня с рассмотрения.

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Как сообщал УНИАН, проектом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства" (№ 2590) предусматривалось расширение круга оснований для приобретения гражданства Украины детьми, в том числе вследствие усыновления, установления опеки, попечительства. В то же время, как говорится в заключении Главного научно-экспертного управления ВР, законопроект содержит целый ряд дискуссионных норм, которые в случае их принятия приведут к росту числа случаев множественного гражданства в Украине.

Законопроектом предлагалось: расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению, путем отнесения к кругу лиц, родственную связь с которыми предоставляет право лицу на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению, прадеда и прабабушку, которые родились или постоянно на территориях, входивших на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Украинского государства, Украинской социалистической советской республики, Закарпатской Украины, Украинской советской социалистической республики.

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Планировалось, что в правительственный перечень государств, граждане которых для приобретения гражданства Украины имеют право на представление присяги гражданина Украины, не могут быть включены государства, признанные Верховной Радой страной-агрессором или страной-оккупантом.

Предполагалось определение категорий лиц, которые для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство имеют право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства (в том числе к таким лицам будут относиться лица, которые в установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украина, лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в ВСУ и награждены государственной наградой Украины, лица, которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, подвергшиеся в стране своей гражданской принадлежности преследований за политические убеждения, что подтверждается документом, выданным Министерством иностранных дел Украины, дети таких лиц.