Главы государств провели переговоры, которые, как отметили в Киеве, продлились дольше запланированного и стали крайне содержательными.

В понедельник, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

Беседа была запланирована между сторонами заранее, до поездки Байдена в Европу и встречи с президентом России Владимиром Путиным на климатическом саммите.

Стороны обсудили будущее газопровода "Северный поток-2", ситуацию на Донбассе, вступление Украины в НАТО и другие вопросы. У Зеленского переговорами остались довольны – в ОП отметили, что разговор был содержательным, очень конкретным и длился дольше, чем было запланировано.

УНИАН собрал ключевые тезисы переговоров глав государств.

Приглашение Зеленского в США

Байден пригласил Зеленского совершить визит в Белый дом этим летом. Как уточнил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, стороны провели основательное обсуждение всех вопросов, касающихся отношений между Вашингтоном и Киевом.

"Он также сказал Зеленскому, что с нетерпением ожидает приветствовать его в Белом доме, в Вашингтоне этим летом после того, как вернется из Европы", - добавил Салливан.

Сам Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за приглашение и в своем твиттере отметил, что с нетерпением ждет встречи.

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - отметил он.

Предварительно, посетит Вашингтон Зеленский в июле этого года.

Защита Украины

По словам Салливана, Байден сообщил Зеленскому, что будет решительно выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также отстаивать ее ожидания.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Байден в телефонном разговоре с Зеленским дал Киеву максимальные гарантии безопасности.

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Достройка СП-2

По словам Подоляка, Байден заверил Владимира Зеленского, что США в вопросе достройки газопровода "Северный поток-2" гарантируют Украине безопасность "в максимально широком смысле этого слова".

Такое заявление прозвучало в ответ на аргумент Зеленского, что российский газопровод - это проявление шантажа глобального уровня.

"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности", - рассказал Подоляк.

При этом, в чем именно заключаются гарантии, Подоляк не уточнил. Напомним, ранее в США заявили, что намерены наблюдать за достройкой трубопровода из России в Германию.

Членство в НАТО

Также президенты обсудили получение Украиной членства в НАТО и ситуацию на Донбассе. Правда, конкретики от главы Овального кабинета в этот раз не прозвучало. Байден, однако, положительно оценил курс на существенное сокращение присутствия олигархов в украинской политике и экономике.

Ситуация на Донбассе

Зеленский рассказал Байдену о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины до сих пор наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

"Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией", - подчеркнул украинский лидер.

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Перевод: Андрей Софин