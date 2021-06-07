Байден хочет встретиться с Зеленским этим летом, после того, как вернется из поездки по Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение президента США Джо Байдена посетить Белый дом.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», - написал Зеленский в своем Twitter.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге рассказал, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом.

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По словам Салливана, Байден хочет встретиться с Зеленским этим летом, после того, как вернется из поездки по Европе.

Байден едет в Европу

В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Как написал сам Байден в своей колонке для The Washington Post, он проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

Кроме того, 16 июня Байден должен будет встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он намерен обсудить вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.

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Автор: Дмитрий Захаров