Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение президента США Джо Байдена посетить Белый дом.
«Спасибо президенту США Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», - написал Зеленский в своем Twitter.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге рассказал, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом.
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По словам Салливана, Байден хочет встретиться с Зеленским этим летом, после того, как вернется из поездки по Европе.
Байден едет в Европу
- В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Как написал сам Байден в своей колонке для The Washington Post, он проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.
- Кроме того, 16 июня Байден должен будет встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он намерен обсудить вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.
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