Американский лидер заверил Зеленского, что намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщил представитель Белого дома на брифинге, в ходе разговора Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.

Кроме того, американский лидер заверил Зеленского, что намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий" России.

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Байден едет в Европу

В среду Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Как написал сам Байден в своей колонке для The Washington Post, он проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

Кроме того, 16 июня Байден должен будет встретиться в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он намерен обсудить вопросы европейской безопасности (в частности - войну в Украине) и неприкосновенность суверенитета США.

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Автор: Дмитрий Захаров