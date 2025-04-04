Бриджит Бринк написала об ударе России по Кривому Рогу, но то, как она это сделала, украинцам не понравилось.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар баллистикой по Кривому Рогу, в результате которого погибло 16 человек, из которых 6 — дети. Однако в своей публикации в X (Twitter) она не упомянула, что удар был нанесен именно Россией.

"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", - написала она.

Украинцы в комментариях отреагировали на это и попросили внести изменения: "Из вашего сообщения не совсем понятно, что это за ракета такая и откуда она взялась? Может напишете как есть".

Видео дня

Что известно об ударе России по Кривому Рогу

Ранее УНИАН сообщал, что в больницах Кривого Рога более 30 человек, самому маленькому - всего 3 месяца. Многие пострадавшие попали в операционные, сейчас врачи борются за каждую жизнь.

"Самому маленькому - 3 месяца. У мальчика резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, Зеленский показал последствия удара России. "Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами", - отметил президент.

Вас также могут заинтересовать новости: