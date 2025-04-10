Еще несколько недель назад Вашингтон решил оставить ее в должности, несмотря на смену президента США.

Посол США в Украине Бриджит Бринк после критики со стороны Владимира Зеленского намерена уйти в отставку. Об этом сообщает CBS News со ссылкой сразу на три источника.

На сегодня официального заявления об отставке не было, но, по словам источников, Бринк уже начала прощаться с коллегами.

По словам одного американского чиновника, ее отставка вызвана "необычным сочетанием" личных и политических проблем, включая решение Дональда Трампа разогнать Агентство США по международному развитию (USAID).

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Как отмечает Бринк CBS News, согласно внутренним протоколам США, Киев определен как "должность без сопровождения", то есть американским дипломатам запрещено привозить с собой семьи, как это бывает обычно. Таким образом Бринк уже давно живет вдали от семьи.

Также сообщается, что госсекретарь Марко Рубио намеревался оставить Бринк на посту посла в Украине и отклонил ее первое заявление об отставке, которое все американские послы формально подают после смены президента США.

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