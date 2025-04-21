Бринк подвела итоги своей трехлетней работы и поблагодарила партнеров и команду.

Уходящий посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала прощальное видео, в котором подвела итоги трехлетней работы, а также поблагодарила свою команду. Видео она разместила в сети Х.

"Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни. Я вспоминаю май 2022 года и помню, как прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной", - отметила она.

Бринк напомнила, как ее команда помогала защитникам Украины, поддерживала альтернативные зерновые маршруты и черноморскую торговлю, возглавила усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины.

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"Мы поддерживали реформы, которые продвигали страну в ЕС и улучшали инвестиционный климат для американских компаний. Украина справедливо получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера - сильного, крепкого и инновационного", - заявила посол.

Она добавила, что "работа еще не закончена", и поблагодарила друзей и партнеров, с которыми работала последние три года, а также свою команду в Посольстве США в Киеве.

Отставка Бриджит Бринк: что известно

Как писал ранее УНИАН, 10 апреля стало известно, что посол США в Украине Бриджит Бринк внезапно уходит в отставку. По словам американского чиновника, ее решение вызвано "необычным сочетанием" личных и политических проблем, включая решение Дональда Трампа разогнать Агентство США по международному развитию (USAID).

Перед тем Бринк подверглась критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Его возмутил пост, которым посол отреагировала на обстрел 4 апреля Россией Кривого Рога, при этом не упомянув, что удар нанесла именно российская ракета. Президент назвал реакцию Посольства Америки "слабой" и подчеркнул, что там боятся сказать слова "российская".

10 апреля пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила отставку посла США в Украине. На вопрос, оказывали ли на нее давление или давали указания не упоминать Россию в контексте атак на Украину, Брюс ответила, что не знает ничего подобного.

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