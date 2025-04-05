Президент подчеркнул, что Бринк боится сказать слово "российская", говоря о ракете, которая убила детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию Посольства Америки на ракетную атаку по Кривому Рогу 4 апреля "слабой" и подчеркнул, что там боятся сказать слова "российская", говоря о ракете, убившей детей. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале президента.

Он поблагодарил "за принципиальную позицию" министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, Высокого представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, отметил принципиальную реакцию Посольств Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии на российский удар по Кривому Рогу.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул он.

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По его словам, чтобы завершить войну, "надо не бояться называть вещи своими именами", надо "не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения".

"Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней".

Реакция посла США в Украине на удар по Кривому Рогу

Ранее УНИАН сообщал, что реакция посла США в Украине Бриджит Бринк на удар по Кривому Рогу возмутила украинцев. В своей публикации в X (Twitter) она не упомянула, что удар был нанесен именно Россией.

"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", - написала она.

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